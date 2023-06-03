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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Micahalak'ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.


55. dakikada Michalak'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Pozuelo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.


59. dakikada Kerim'in pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in de müdahalesiyle direkten döndü.


66. dakikada Ozdoev'in sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Diagne'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.


68. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak yerden de seken top kalenin üzerinden auta gitti.


74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in şutu kaleci Sehic'in de müdahalesiyle direkten tekrar oyun alanına döndü.


87. dakikada Muric'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Adil kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.


89. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Michalak'ın ser şutunu kaleci Viviano çelmeyi başardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan Barcın


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Oğulcan Ülgün 74), Bouchalakis ? (Bruno Paz dk. 7), Michalak, Pozuelo (Muric dk. 74), Moreno (Mahir Emreli dk. 63), Diouf


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli (Adnan Uğur dk. 84 ?), Lawrence (Shukurov dk 46), Ozdoev, Lobjanidze, Kerim Frei (Colley dk. 67), Diagne (Kazım-Richards dk. 90 ?)


Yedekler: Muzaffer Kablan, Mehmet Demirci, Efe Tatlı, Samed Onur, Shukurov, Salih Dursun, Darri


Teknik Direktör: Alparslan Erdem


Goller: Moreno (dk. 40) (Konyaspor), Diagne (45+4) (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Aleksandar Stanojevic (Konyaspor)


Sarı kartlar: Pozuelo, Calvo, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Rodrigues (Fatih Karagümrük)

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