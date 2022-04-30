Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Hassan yerden kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
50. dakikada sağ kanattan topu taşıyarak Michalak ceza sahasına girdi ve Ahmed Hassan'a pas çıkardı. Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
81. dakikada Karamoh'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Samed'in yere düşerken uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1
84. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde Karamoh kaleci Sehic'ten önce dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin
Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 71), Hadziahmetovic, Michalak (Amilton dk. 71), Çekiçi (Mpoku dk. 76), Bytyqi, Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 76)
Yedekler: Erten, Anicic, Uğurcan, Barış, Alberk, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan (Levent dk. 46), Biglia (Bistrovic dk. 46), Ahmed Musa (Karamoh dk. 70), Emre (Salih dk. 87 ?), Borini (Samed dk. 79), Pesic
Yedekler: Utku, Balkovec, Alparslan, Salibur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor), Samed (dk. 81), Karamoh (dk. 84) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor)