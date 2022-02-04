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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında yerden ceza yayı üzerine gönderilen topa Serginho gelişine vurdu fakat top üstten dışarıya gitti.


66. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin yerden gönderdiği pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi, kontrol edip sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0


69. dakikada Serginho'nun ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği köşe vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı.


84. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.


90+1. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Okan'dan da seken top direkten döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Konyaspor: Erten, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Mpoku dk. 62), Hadziahmetovic, Michalak (Çekiçi dk. 90+2 ?), Rahmanovic (Musa dk. 80 ?), Amilton (Bytyqi dk. 62), Ahmed Hassan


Yedekler: Eray, Anicic, Barış, Oğulcan, Ahmet


Teknik Direktör: İlhan Palut


Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich (Doukara dk. 84 ?), Traore, Flavio (Sergen dk. 56), Suleymanov, Diabate, Serginho, Umut (Balde dk. 84 ?)


Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Douglas, Furkan, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Bytyqi (dk. 66) (Konyaspor)


Sarı kart: Musa (Konyaspor)

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