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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 24.

hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Filipovic'in ara pasında kaleci karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda Beto topu çeldi.


18. dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Filipovic topa ağlarla buluşturdu. 1-0


21. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


31. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında Volkan'ın kısa pasıyla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Filipovic, Zuta, Volkan, Milosevic, Jevtovic, Traore, Fofana, Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Amir, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Castro, Serdar, Deniz, Yasin, Ghilas


Yedekler: Göktuğ, Wallace, Alpaslan, Halil, Gouffran, Axel, Poko, Yalçın, Tayfur, Jerome


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Filipovic (dk. 18) (Atiker Konyaspor)


Sarı kart: Zuta (Atiker Konyaspor)

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