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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarsı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekerek ceza sahası sol çizgisine sekti. Burada topu takip eden Umut'un ön direğe yerden çıkardığı pasa Ben Ouannes dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


14. dakikada Konyaspor'da Adil ceza sahasında kalecisine verdiği pas kısa düştü. Pozisyonu takip eden Umut topu kaleye göndermek istedi fakat kaleci Sehic gole engel oldu.


16. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında kale önüne yapılan ortaya Umut dokundu, kaleci Sehic köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı.


25. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan sekti ve bu topa Abdülkerim röveşata denedi. Arka direğe giden topu Adil kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta çıktı.


28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan topu ceza sahası sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Amilton'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleci Ertuğrul'dan kurtulup boş kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1


40. dakikada Ahmed Hassan'ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Rahmanovic kaleciden önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


43. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Hakan Karabalcık


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan


Yedekler: Eray, Cikalleshi, Çekiçi, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Michalak, Ekrem


Teknik Sorumlu: Osman Demir


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Eysseric, Ben Ouannes, Umut


Yedekler: Harun, Travnik, Hajradinovic, Tarkan, Ahmet, Brecka, Feyzi, Tunay, Muleka, Mabil


Teknik Direktör: Sami Uğurlu


Goller: Ben Ouannes (dk. 7) (Kasımpaşa), Amilton (dk. 28), Rahmanovic (dk. 40) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Abdülkerim, Osman Demir (Teknik Sorumlu) (Konyaspor)

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