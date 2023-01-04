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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal'ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet'in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


21. dakikada Guiherme'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.


22. dakikada Diouf'un ara pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Muhammet'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muhammet'in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


33. dakikada Angielski'nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N'Jie, Calvo'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti.


34. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gradel, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yollayarak skorda dengeyi sağladı. 1-1


43. dakikada Keita ceza yayı önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erhan son anda topu kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın


Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Bruno Paz, Michalak, Diouf, Muhammet


Yedekler: Deniz, Yasir, Uğurcan, Muric, Soner, Kahraman, Çekiçi, Ikpeazu, Oğulcan, Cebrail


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Canerxx, Goutas, Ziya, Hakan, Keita, Ulvestad, N'Jie, Angielski, Gradel


Yedekler: Emre Satılmış, Muammer, Uğur, Cofie, Alaaddin, Camara, Charisis, Emre Gökay, Musa, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Muhammet (dk. 22) (Konyaspor), Gradel (dk. 34 pen.) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Bruno Paz, Muhammet (Konyaspor)

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