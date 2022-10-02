Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Lenjani'nin ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.

8. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Bruno Paz kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

25. dakikada Popov'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu kornere çeldi.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mrsic'in şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Erhan kontrol etti.

45+3. dakikada Guilherme'nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Muhammet kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Michalak, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet

Yedekler: Mehmet, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Muric, Kahraman, Ikpeazu, Oğulcan, Mehmet, Amilton, Diouf

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Serkan, Kartal Kayra, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb

Yedekler: Anıl, Mert, Mustafa, Sackey, Avounou, Onur, Umut, Oğuz, Del Valle, Geraldo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Muhammet (dk. 45+3) (Konyaspor)

Sarı kart: Muhammet (Konyaspor)