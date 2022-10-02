Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kartal Kayra'nın sol çaprazdan direkt kaleye sert kullandığı frikikte kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.
59. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
84. dakikada Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut topu ağlara gönderdi ancak gol Umut'un elle oynadığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Michalak (Muric dk. 70), Soner (Oğulcan dk. 70), Hadziahmetovic, Bytyqi (Ikpeazu dk. 87 ?), Muhammet (Diouf dk. 77)
Yedekler: Mehmet, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Mehmet, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Ümraniyespor: Orkun, Popov (Del Valle dk. 80 ?), Allyson, Glumac, Lenjani, Serkan (Oğuz dk. 66), Kartal Kayra, Mrsic (Avounou dk. 46), Onur, Metehan (Geraldo dk. 46), Bettaieb (Umut dk. 66)
Yedekler: Anıl, Mert, Mustafa, Sackey, Onur
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Muhammet (dk. 45+3) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Muhammet, Guilherme, Bytyqi (Konyaspor), Onur (Ümraniyespor)