Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sol kanat ceza sahası önünde topla buluşan Oğuz, Pereira ile ver-kaç yapıp ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına doğru sokulan Oğuz'un şutunda top üstten auta gitti.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Michalak çaprazdan ceza alanına girip şutunu çekti fakat top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

65. dakikada Cavaleiro'nun soldan kullandığı kornerde ön direkteki Furkan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

75. dakikada Cavaleiro'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Yusuf çizgiye indi ve topu tekrar Cavaleiro'ya çıkardı. Cavaleiro'nun şutu savunmada Calvo'nun eline çarptı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını işaret etti.

78. dakikada penaltı atışında topun başına gelen Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere yollayarak takımını öne geçirdi. 1-2

90+4. dakikada Michalak'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

90+7. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Doumbia'nın şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla dokunarak topu kornere çeldi.

90+9. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına yükseltilen topu kaleci Runarsson almak isterken Diouf'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

90+10. dakikada Hadziahmetovic penaltı atışını gole çevirdi ve skorda eşitliği sağladı. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo (Kahraman dk. 88 ?), Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Soner (Diouf dk. 69), Pavicic (Bruno Paz dk. 46), Bytyqi (Muric dk. 77), Muhammet (Ikpeazu dk. 88 ?)

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Mehmet, Cebrail

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Fer, Furkan, Pereira (Yusuf Özdemir dk 59), Umut (Doumbia dk. 73), Lusamba, Oğuz (Balkovec dk. 88 ?), Ferhat (Candeias dk. 59), Efkan (Cavaleiro dk. 59), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet, Erencan, Eduardo, Çağan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Hadziahmetovic (dk. 22 pen. ve 90+10 pen.) (Konyaspor), Furkan (dk. 65), Ahmed Hassan (dk.78 pen.) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ahmed Hassan, Doumbia, Balkovec (Alanyaspor), Calvo, Ikpeazu, Adil (Konyaspor)