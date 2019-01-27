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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele Atiker Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Skubic'in vurduğu şut arka direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0


71. dakikada Atiker Konyaspor atağında verilen ara pasla ceza sahası içinde topla buluşan Adis Jahovic'in vurduğu şut kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


78. dakikada sağ taraftan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Hakan'ın ceza sahası içerisinde Konyasporlu futbolcuları geçerek vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore (Mücahit Can dk. 88 ?), Milosevic, Fofana (Diagne dk. 74), Jahovic (Yatabare dk. 77)


Yedekler: Mahmut, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Erdon Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocama


Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Zeki (Mevlüt dk. 46), Grando, Drole, Hakan, Serdar (Doğukan dk. 46), Doukara


Yedekler: Ferhat,Osman, Silva, Mustafa, Yekta, Harun, Batuhan, Sergen,


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Jevtovic (dk. 10), Skubic (dk. 56) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Drole (Antalyaspor), Traore (Konyaspor)

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