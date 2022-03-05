Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza yayının sağ tarafında savunmadan topu kapan Emre'nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.

49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Pena meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan arka direğe kullanılan serbest vuruşta Nelsson kafayla penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Berkan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Sehic köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+5. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 90+2 ?), Hadziahmetovic, Amilton (Michalak dk. 72), Rahmanovic (Mpoku dk. 80 ?), Bytyqi (Musa dk. 90+2 ?), Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 72)

Yedekler: Erten, Çekiçi, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Pena, Boey (Elabdellaoui dk. 59), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Taylan dk. 59), Berkan, Emre (Morutan dk. 80 ?), Cicaldau (Babel dk. 59), Kerem, Gomis (Mohamed dk. 72)

Yedekler: Muslera, Jankat, Ömer, Halil, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Ahmed Hassan (dk. 8), Rahmanovic (dk. 20) (Konyaspor)