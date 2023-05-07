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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında derin bir pasla çaprazdan savunma arkasına sarkan Mensah penaltı noktasında bulunan Cardoso'ya topu gönderdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-1


48. dakikada Pozuelo'nun sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1


53. dakikada Mane sol çaprazdan ceza sahasına girmeden yerden ön direğe verdiği pasa bekletmeden dokunan Cardoso meşin yuvarlağı uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu. 1-2


55. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Guilherme'nin penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 56), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Bruno Paz dk. 79), Mahir Emreli (Michalak dk. 56), Pozuelo (Oğulcan Ülgün dk. 90 ?), Moreno (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 79), Diouf


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Muriç, Kahraman Demirtaş, Michalak, Cebrail Karayel


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Kemen, Emrah Başsan (Ramazan Civelek dk. 68), Cardoso, Mensah (Uzodimma dk. 68), Mane (Karimi dk. 83 ?), Thiam (İlhan Parlak dk. 89 ?)


Yedekler: Mehmet Öztürk, Gavranovic, Baran Gezek, Ethem Balcı, Mehmet Öztürk, Arif Kocaman, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Cardoso (dk. 46 ve 52) (Kayserispor), Uğurcan Yazğılı (dk. 48), Soner Dikmen (dk. 55) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

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