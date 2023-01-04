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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Diouf kontrol etmek isterken Robin Yalçın topa eliyle müdahale etti ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.


56. dakikada Hadziahmetovic penaltı atışında topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 2-1


66. dakikada Guilherme'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Amilton yakın mesafeden bekletmeden vurdu fakat top üstten auta çıktı.


72. dakikada ceza yayının hemen önünden Çekiçi'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.


79. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Charisis vurdu ve top yerden uzak direğe çarparak ağlara gitti. 2-2


86. dakikada Michalak'ın sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptı ortaya arka direkte Muric kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın


Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amilton (Muric dk. 81), Hadziahmetovic, Bruno Paz (Soner dk. 46), Michalak (Ikpeazu dk. 87 ?), Diouf, Muhammet (Çekiçi dk. 70)


Yedekler: Deniz, Yasir, Uğurcan, Kahraman, Oğulcan, Cebrail


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Hakan (Charisis dk. 63), Keita (Alaaddin dk. 76), Ulvestad, N'Jie, Angielski (Uğur dk. 87 ?), Gradel (Musa dk. 63)


Yedekler: Emre Satılmış, Muammer, Cofie, Camara, Emre Gökay, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Muhammet (dk. 22), Hadziahmetovic (dk. 56 pen.) (Konyaspor), Gradel (dk. 34 pen.), Charisis (dk. 79) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Bruno Paz, Muhammet, Ikpeazu, Çekiçi (Konyaspor), Robin (Sivasspor)

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