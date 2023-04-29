Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Guilherme'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topu kontrol edip vurdu ancak Trabzonspor savunması bu topu kale çizgisinden çıkardı.
70. dakikada Pozuelo'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
75. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazsında topla buluşan Diouf'un içeriye çevirdiği topa savunma dokundu. Sol çapraza doğru açılan topa Pozuelo gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Pozuelo'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı fakat savunmaya da değen top direğin dibinden kornere çıktı.
85. dakikada Guilherme'nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Uğurcan Yazğılı (Kahraman Demirtaş dk. 46), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Bruno Paz dk. 63), Michalak (Mahir Emreli dk. 46), Pozuelo, Moreno, Diouf
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Pavicic, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Doğucan Haspolat, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Markovic dk. 88 ?), Bardhi (Gbamin dk. 80 ?), Bakasetas, Trezeguet (Gomez dk. 80 ?), Umut Bozok (Arif Boşluk dk. 68)
Yedekler: Taha Tepe, Hakan Aydın, Taha Altıkardeş, Lahtimi, Emirhan Zaman
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Hamsik (dk. 12) (Trabzonspor), Pozuelo (dk. 37), Soner Dikmen (dk. 85) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Bakasetas (dk. 45+5) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Siopis, Umut Bozok (Trabzonspor), Mahir Emreli, Soner Dikmen (Konyaspor)