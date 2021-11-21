Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan topla kat eden Serdar ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ama kaleci Gökhan gole izin vermedi.

50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın yerden arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki Bytyqi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Boyd'un ara pasıyla ceza alanına giren Deniz'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın ceza sahasına çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Mpoku takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

78. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı ve Serdar önünde kalan topu penaltı noktasındaki Cikalleshi'ye çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+4. dakikada orta sahada topu kazanan Abdülkerim beklemeden sağ kanattan ceza sahasına giren Michalak'a pasını gönderdi. Michalak, sert şutuyla kaleci Gökhan'ı mağlup etmeyi başardı. 3-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 80 ?), Hadziahmetovic, Serdar (Adil dk. 88 ?), Çekiçi (Mpoku dk. 60), Bytyqi (Michalak dk. 80 ?), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 88 ?)

Yedekler: Eray, Rahmanovic, Alper, Barış, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar (Sabo dk. 85 ?), Selim, Holmen, Cemali (Alberk dk. 71), Baiano, Dokovic (Dabo dk. 71), Boldrin (Remy dk. 72), Bolasie, Boyd , Pohjanpalo (Deniz dk. 53)

Yedekler: Zafer, Yasin, Phiri, Emirhan, Monzango

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Bytyqi (dk. 1), Mpoku (dk. 63), Michalak (dk. 90+4) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ahmet, Abdülkerim (Konyaspor), Holmen (Çaykur Rizespor)