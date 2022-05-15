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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada rakipten çaldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.


72. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


73. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Michalak, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1


78. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.


80. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ'nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.


87. dakikada Soner'in sağ kanattan kale önüne gönderdiği topa Ahmed Hassan dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1


90+3. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muhammed'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özay


Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa (Uğurcan dk. 79 ?), Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Soner dk. 79 ?), Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi (Rahmanovic dk. 79 ?), Bytyqi (Amilton dk. 88 ?), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 70)


Yedekler: Erten, Anicic, Barış, Alberk, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Emre, Boudjemaa (Muhammed dk. 76), Benzia (Onur dk. 46), Lobjanidze (Kahraba dk. 82 ?), El Kaabi, Saint-Louis, Diouf (Bertuğ dk. 62)


Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak, Selimcan, Eren, Engin


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Bytyqi (dk. 6), Michalak (dk. 73), Ahmed Hassan (dk. 87) (Konyaspor), El Kaabi (dk. 16 pen.) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Musa (Konyaspor), Fatih, Diouf (Hatayspor)

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