STK başkanları Konya Ekonomisi için bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ev sahipliğinde, Konya'daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Başkanları, Konya ekonomisini değerlendirmek için toplantıda buluştu.

Konya iş dünyasının sivil toplum örgütleri, güncel ekonomik konuları ve Konya ekonomisini değerlendirmek üzere toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Konya iş dünyasının sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelerek, güncel ekonomik gelişmeleri ve Konya ekonomisini değerlendirdik. Sivil Toplum Kuruluşları, ülkenin ve toplumun değerlerini ön planda tutarak hareket ettiklerinde, Türkiye'ye büyük fayda sağlamışlardır. Konya'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının dinamizmi ve diyaloğu da her zaman şehrimize ve ülkemize örnek olmuş, olumlu katkılar sağlamıştır. Ülkemizin güvenliği ve refahı, ekonomik anlamda güçlü olmasından geçmektedir. Ülkemiz bu gücü, üretim ve ihracat ekseninde büyüyerek sağlayacaktır. Bu doğrultuda iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak bizlere çok önemli görevler düşmektedir.Konya, bir fırsatlar şehridir. Şehrimizin ekonomik anlamda kalkınması, ihracat oranı ve istihdamın artması için kentin dinamiklerini ve avantajlarını ön plana çıkarmalıyız. Amacımız, ortak aklı hakim kılarak şehrimizin çıtasını yükseltmektir. Önceliğimiz, sanayici ve iş adamlarımızın talep ve ihtiyaçlarını belirlemek ve ticaretlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır” dedi.

Toplantıya TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, ASKON Başkan Yardımcısı İsmail Çiçek, ASRİAD Başkanı Mustafa Balta, DERSİAD Başkanı Musa Özkan, Ekonomi Kulübü Başkanı Osman Bağcı, GİV Başkanı Fatih Ceylan, İPEKYOLU Derneği Başkan Yardımcısı Olcay Ünlü, KOMTİMDER Başkanı Ahmet Yasin Bilen, KOMÜT Başkanı Şaban Topal, KONSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, SELSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Türkoğlu ve TÜRSİAD Başkanı Mahmut Çınar katıldı.