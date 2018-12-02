Stratejist -Yazar Ünaldı şirketlerin hayatta kalma stratejilerini anlattı

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Stratejist-Yazar Haluk Ünaldı'nın konuk olduğu şirketler için hayatta kalma stratejilerinin konuşulduğu bir konferans gerçekleştirildi.

MÜSİAD Konya Şubesi üyelerinin ve çok sayıda davetlinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “1993 yılından itibaren düzenlenen MÜSİAD EXPO'nun 17'incisini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Fuarımızda ‘Ticaret Diplomasisi' vizyonuyla küresel ölçekte teşkilatlanmayı sürdüren MÜSİAD'ın, 87 ülkede 217 farklı noktadaki üyelerimizin ürünleri sergilendi. MÜSİAD EXPO, üyelerimizin dış dünyaya açılmaları açısından da son derece önemlidir. Ekim ayı ihracat rakamları ekonomi de yaşanan gelişmelere rağmen bizleri sevindirmiştir. Ekim ayında Konya'da 163.1 milyon dolar değerinde bir ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.3'lük artış yaşanmıştır. İthalatta ise ciddi bir daralma söz konusudur. MÜSİAD Konya olarak, üyelerimizin ihracatına katkı sağlamak için önümüzdeki hafta içerisinde Azerbaycan ve Gürcistan'a yönelik bir iş seyahati düzenliyoruz. 15 kişilik bir iş adamı heyetiyle birlikte Azerbaycan ve Gürcistan'a gerçekleştireceğimiz temaslarda Konya'mızın ticari hacmini artırmak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

"Patronlar, esasında şirketlerin bilinçaltıdır"

Başkan Okka'nın ardından sözü alan Stratejist - Yazar Haluk Ünaldı ise, şirketlerin canlı bir organizma olduklarını belirterek, “Şirketler, doğarlar, gelişirler ve en sonunda ölürler. Canlıların organizmalarını hareket ettiren en kritik organ beyindir. Şirketlerin beyni ise patronlardır. Patronlar, esasında şirketlerin bilinçaltıdır. Şirketler, kriz veya tehlikeyle karşı karşıya kaldığı zaman, başarıyla çıkmalıyım diyen tek kişi patrondur. Şirketiniz uyurken bile sizin bilinçaltınızda çalışmaktadır. Çünkü şirketlerinizin ayakta kalabilmesi için burada bir şeyler öğrenmeye çalışmaktasınız. Herhangi bir kriz veya tehlike karşısında durmamalı ve bir aslandan daha da hızlı koşmalısınız. Elinizde nakit bulundurmalı, sabit giderlerinizi düşürmeli ve ihracatınızı daha da artırmalısınız. Üzülerek söylüyorum ki, son günlerde birçok şirket konkordato ilan ediyor. Ancak, IBM'nin (International Business Machines - Uluslararası İş Makineleri) kurucusu Thomas Watson'un dediği gibi 'şirketlerin sorunları kötü günlerde değil, iyi günlere aittir. Bu nedenle şirketlerimizin birçoğunun sorunu, iyi günlerdeki kötü yönetimdir. Kriz de bu kötü yönetimin turnosal kağıdıdır. Bir krizin nedenini geride bıraktığımız kötü yönetimde arayacağız” ifadelerini kullandı.

"Bizler yönetimi iyi bir şekilde uygulamalıyız"

Patronların şirketlerini büyütmek, sağlıklı bir şekilde yaşatmak ve kendilerinden sonra da sürdürülebilir olması için çalışmaları gerektiğini belirten Ünaldı, “Bunu yaparken de finansal tabloları sağlıklı bir şekilde takip etmelisiniz. Eğer, finansal tabloları iyi bir şekilde analiz edemezseniz şirketleriniz için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Hiçbir krizden etkilenmek istemiyorsanız finansal tablolarınızı çok etkin bir şekilde okuyabilmeniz gerekmektedir. Fakat bunu yapamıyorsanız işiniz oldukça zordur. Mali analizi öğrenmeli, bütçelerinizi kesin olarak ayırmalı ve kurumsal kaynak planlamasını çok iyi yapmalısınız.Bir fakülteyi başarıyla bitirdiniz ve dünya kadar kitap okudunuz. Kurduğunuz şirket için hiçbir etkinliğiniz olmadı. Bir işi yapmayı iyi bilmek, o iş ile ilgili şirketi de iyi yönetebilmek anlamına gelmez. Esasen sorunumuz budur. Çinli yöneticiler, kendilerini yönetim konusunda bilgilerinin eksik olduğunu kabul ediyor ve bu eksiklerini kapatmak için çalışmaktadırlar. Bizler yönetimi iyi bir şekilde uygulamalıyız. Kesinlikle bisiklet ehliyeti ile tır kullanmaya çalışmamalıyız” diye konuştu.

"Dünyadaki bütün şirketler pazar odaklı hale gelmeye çalışıyor"

Dünyadaki bütün şirketlerin, rekabetin daha düşük olduğu 1980'li yıllara kadar üretim odaklı kurulduğunu dile getiren Ünaldı, “Üretirler ve daha sonra bunu satmaya çalışırlar. Son bir kaç yıldır, rekabetin inanılmaz şekilde artmasıyla birlikte arz talep dengeleri değişmiş ve oyunun kuralları da buna bağlı olarak değişmiştir. Üretim becerisi artık yerini pazarlama becerisine bıraktı. Dünyadaki bütün şirketler pazar odaklı hale gelmeye çalışıyor. Şirketler artık pazarlama departmanı etrafında kuruluyor. Üretirsiniz, sonra bu ürünü satmaya çalışırsınız. Artık bu da yanlış bir kavramdır. Bir ürünü önce pazarlamalı ve sonra üretmelisiniz. Şirketinizin ayakta kalmasını ve şirketinizin kurumsallaşmasını istiyorsanız, yönetim kurulu stratejilerini iyi belirlemeli ve icra kurulu operasyon ekibinizi kurmalısınız” ifadelerine yer verdi.

Konferans, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Stratejist - Yazar Haluk Ünaldı'ya hediye taktim etmesinin ardından sona erdi.