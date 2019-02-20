SÜ Bozkır MYO'da bahar yarıyılı akademik açılışı yapıldı

Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulunda Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yeni açılan Acil Yardım ve Afet Yönetimi ilk dersine katılarak, Bahar Yarıyılı Akademik Açılışını gerçekleştirdi.

Törene; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin “Bozkır bizim özel ilgi duyduğumuz ve sevdiğimiz bir ilçemiz. Ülkemiz, sürekli gelişmekte iyiye gitmekte ve bu süreç çok daha hızlı olmaktadır. Bu açıdan yeni nesillere yani sizlere, çok daha büyük işler düşüyor. Bu gelişmeyi hem sürdürmeniz hem daha yukarılara taşımanız gerekiyor. Bir önceki günle bir sonraki gün ortaya koyduğumuz icraat eşit ise biz kayıpta sayılırız. Mutlaka sürekli bir şeyler koyarak hayatı devam ettirmemiz gerekiyor ki hayata hakim olabilelim. Diğer türlü hakimiyeti kaybettiğimiz an başkalarının hakimiyeti altına girmiş oluruz” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Açılış töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine ders verdi. Acil Yardım ve Afet Yönetimi dersine giriş yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Çok çeşitli nedenlerden dolayı bu bölümün mezunlarına ihtiyaç duyuluyor. Bunun da temel de iki nedeni var; birincisi ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi şartlardır. Çünkü acil yardımı gerektirecek ve afetlere maruz kalacak bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu nedenle ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi gereklilikler acil yardım ve afet yönetimini gerekli kılıyor. İkincisi, dünyanın gittiği bir yön var. Bu yön hiçte iyi bir yön değil. Özellikle bölgemizi içine alacak ve geçmişten bu yana hep telaffuz edilen bir 3. Dünya Savaşı var. Bu coğrafyayı talan edecek talan etmesi beklenen bir savaş bu ama savaş eskisi gibi mertçe kılıçlar çekilerek göğüs göğüse yapılan bir savaş değil. Yüksek teknolojinin kullanıldığı ve çok çeşitli savaş aletlerinin kullanıldığı bir sürece evrilmiş bir durumda. Hem teknolojik savaşlar hem vesayet savaşlarına maruz kalıyorsunuz bu açıdan ülkemizin her yönüyle hazırlıklı olması gerekir” dedi.

Derslerin ardından Rektör Şahin, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ahu Cavlazoğlu Davulcu tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'e hediye takdim edildi.