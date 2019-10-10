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Su deposuna bakım ve boya yapan işçi tinerden zehirlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde su deposuna bakım ve boyama yapan işçi tinerden zehirlenerek hastanelik oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde su deposuna bakım ve boyama yapan işçi tinerden zehirlenerek hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkezde bulunan bir şirkette işçi olarak çalışan Y.D. (42), Kulu ilçesi Doğutepe Mahallesinin su ihtiyacını karşılayan ve yaklaşık 3-4 metre derinliğindeki su deposunun bakımı yapıp içini temizledikten sonra depoyu boyamaya başladı. Su deposunun içerisinde fazla kalan işçi, boyanın içindeki tinerden etkilenince kendinden geçerek yere yığıldı. Y.D.'nin depo içerisinde bayıldığını gören arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Y.D., arkadaşlarının yardımıyla deponun içerisinden güçlükle çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan işçi, daha sonra ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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