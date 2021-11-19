SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulunda işbirliği protokolü sevinci

Dr. Erkan Akgöz, Konya Savunma Tedarikçi Buluşmaları'nda yüksekokul olarak yeni işbirliklerine imza atmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda, Konya Sanayi Odası, BÜSAT, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile STM arasında, Havelsan, MEVKA ve Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, TRTEST-MEVKA-TSE-Huğlu Meslek Yüksekokulu ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi arasında ve Aselsan Konya ile Wat Motor arasında işbirliği protokolü imzalandığını ifade etti. Doç. Dr. Akgöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Beşeri Sermaye” Savunma Sanayi Başkanlığının “Teknolojik Derinlik ve Küresel Etkinlik” vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu protokolün “Stratejik İnsan Kaynağı ve Güçlü Kurumsal Yönetim” başlığında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Protokolün amacının Yerli ve Milli Savunma Sanayi ve Teknolojik Yenilikler perspektifinde nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve istihdamını kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Doç. Dr. Akgöz, bu noktada yerli ve milli savunma sanayi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine, ölçüm ve değerlendirmenin artırılmasına yönelik öğretim programlarının geliştirilerek mezunların istihdamına yönelik örnek bir işbirliği protokolü imzaladıklarını vurguladı. Doç. Dr. Akgöz, "Protokol, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü'nün katıldığı törenle imzalandı. Bu protokolün imzalanmasında katkısı ve emeği olan Mevlana Kalkınma Ajansı, TRTEST Test ve Değerlendirme A. Ş., Türk Standartları Enstitüsü ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinin değerli yetkililerine teşekkür ediyorum. İmzalanan bu protokol sayesinde TRTEST ve Türk Standartları Enstitüsü TS 870, CIP, SAAMİ vb. ulusal ve uluslararası standartlarda test ve tescil işlemleri konusunda SÜ Huğlu MYO Silah Sanayi Teknikerliği öğrencileri eğitilecek, sertifikalandırılacak ve istihdamında önceliklendirilecektir. SÜ Huğlu MYO olarak böylesi önemli bir protokolün imzalanmış olması öğrencilerimiz, kurumumuz, üniversitemiz ve bölgemiz adına gurur vericidir. Bu protokolün herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz" dedi.