SÜ Hukuk Fakültesinde akademik kurul toplantısı yapıldı

Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2021 - 2022 akademik yıl açılışı ve akademik kurul toplantısına; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün ve akademisyenler katıldı. Elde ettiği başarılarıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirten Dekan Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, “Birlik ve beraberliğimizle, bilimsel çalışmalara ağırlık vererek başaracağız bunu. Online veri tabanlarını sıklıkla kullanmalıyız. Bilimsel faaliyetleriyle anılan bir Fakülte olacağız. Aralık ayında yapacağımız kongre için yeniden ilana çıkıyoruz. Projelere ağırlık vereceğiz. Gerek hakimlik ve savcılık sınavlarındaki başarımızla gerekse meslek hayatımızdaki başarılarla Üniversitemizin ismini sürekli iyi bir şekilde duyuracağımıza inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Hiçbir terör yapılanmasına fırsat vermeyeceğiz”

Hukuk Fakültesinin, Selçuk Üniversitesinin parlayan yıldızı olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, “FETÖ gibi yapılanmalarla bağlantısı olanlarla mücadele etmede kararlıyız. Hiçbir terör yapılanmasına fırsat vermeyeceğiz. Sosyal bilimlerdeki BAP kaynaklarını, topluma katkı projelerini, proje sayılarının artırılmasını hedefliyoruz. Tüm dünyada sosyal bilimlerde analize ihtiyaç duyulur. Türkiye gibi köprü konumunda olan toplumlarda ise toplumu anlamak, topluma yönelik çalışmaların daha nitelikli olması için sosyal bilimler çok daha önemli.

Akademik başarıları sürdürebilmek için kaliteli bir eğitim gerekiyor. Akademisyenlerimizin kendilerini geliştirebilmesi, uluslararası düzeyde proje hazırlayabilmesi adına adımlar attık.

Yürütülecek araştırmaların koordinasyonunu sağlayacak birimlere ağırlık veriyoruz. Bu alandaki birimlerimizi daha da aktif hâle getirmeyi hedefliyoruz. Böylece akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize yeni imkânlar sunulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“Selçuk Üniversitesini üst sıralara taşıyacak adımlar atıldı”

Selçuk Üniversitesini bilimsel çalışmalarda üst sıralara taşıyacak adımlar atıldığını vurgulayan Prof. Dr. Metin Aksoy, “Kurumlarımızın ve akademisyenlerimizin uluslararası standartlarda faaliyet göstermesini istiyoruz. Selçuk Üniversitesi; Türk-İslam idealinin merkezinde ve bu ideal doğrultusunda hareket etmiş bir Selçuklu mirası üzerine inşa edilmiş. Selçuklu ve Osmanlı medrese geleneğinin yaşatıldığını bir şehirdeyiz. Hz. Mevlânâ gibi Anadolu'daki değerleri muhafaza ederek nesiller yetiştiriyoruz. Türk ve İslam kimliğinin harmanlanmasıyla birlikte varlığını sürdüren bir Türkiye'nin üniversitesi olmayı hedefliyoruz. Kendini tamamen Batıyla ifade eden bir toplum istemiyoruz. Çünkü o toplum, içinde bulunduğu bünyeye yabancılaşıyor. Bizim idealimiz bu değil. Biz, Türk evladının üniversitesinin, uluslararası standartlarda nesiller yetiştirmesine katkı sağlamasını istiyoruz. Akademisyenlerimizin yerel, kısır tartışmalara dâhil olmamasını bekliyoruz. Konya'daki belediyelerimizle iş birliği yaparak fiziki mekânların daha modern bir hâle gelmesi için gayret gösteriyoruz. Kamu kaynaklarını verimli kullanarak, israfın önüne geçerek borçsuz bir üniversiteye dönüştük. Selçuk Üniversitesine, bilimsel başarılarını artıracak yeni bir kütüphane kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.