SÜ ile Bahri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sudan Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Rahamtalla Mohamed Ahmed, Genel Sekreter Abubakar Mohamed Osman Adam ve Özel Kalem Müdürü Afif Mohamedali Mustafa Serag ile birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Bahri Üniversitesi ile birlikte önemli bir protokole imza atıyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak uluslararasılaşmaya önem veriyoruz ve katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Hem uluslararası öğrenci sayımızın artırılmasını hem de diğer üniversitelerle iş birliği oranının fazlalaştırılması için gayret ediyoruz. Bahri Üniversitesi de Sudan'ın en köklü üniversitelerden biri. Akademik değişim programları başta olmak üzere öğrenci programları, ortak araştırmalar gibi birçok alanı kapsayan iş birliği protokolünü imzaladık. Ümit ediyorum, bundan sonraki süreçte iki üniversitenin iş birliği ile birçok projeye imza atacağız. Her iki kurumumuza da hayırlı olsun” dedi.