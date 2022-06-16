SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törende, ailelerin küçük yaşlarda gönderdikleri evlatlarının mezun olma gururu ve heyecanını hissedebildiğini söyledi. Aileler açısından “çocuklarının en iyi yerlere geldiğini görmenin” önemli anlar arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Rabbim evlatlarımızın her daim güzelliğini, mutluluğunu kısmet etsin. Bu mutlulukla bizi bir arada tutsun, ailelerimizi devam ettirsin. Bunları neden söylüyorum? Öğrencilerimizin geçen ay içerisinde geçirdiği kazalar ve ailelerimizin bir kısmının buruk bir şekilde bu süreci yaşıyor olması, Selçuk Üniversitesi ailesi olarak yaşananlara bizim de buruk olduğumuzu belirtmek isterim. Bu vesileyle vefat eden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

“Uluslararası standartlarda eğitim vermeye gayret ediyoruz”

Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu, iyi ve kaliteli eğitim standartlarının yakalanması ve bunun öğrencilere aktarılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Prof. Dr. Aksoy, “Salgın döneminde dezavantajlar görsek de uluslararası standartlarda öğrencilerimizin eğitim alması için çaba gösterdik, gayret ettik. Bilimsel araştırma projeleri çerçevesinde akademisyenlerimizin çalışmalarına da destekler verdik” diye konuştu.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç da El Sanatları Bölümünden 12, İç Mimarlık Bölümünden 133, Moda Tasarımı Bölümünden 46, Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 62 öğrencinin mezuniyet sevincinde bir araya geldiklerini aktardı. Prof. DR. Kılınç, “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak dünya pazarlarının gerek duyduğu ve özgün tasarımlar üretebilen, öncü fikirlere sahip, üretken, toplumun gereksinimlerini tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçladık. Bu amaca ulaşmak için Üniversitemizin ve Fakültemizin tüm imkanlarını kullanarak öğretim elemanı kadromuzla ve değerli öğrencilerimizle birlikte 4 yıldır çok çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bu amaca ulaştığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rabia Köse Doğan ise tarihin ışığında, günümüzün gereksinimlerine uygun, değişen teknolojiye bağlı, sanat ve bilimin evrenselliği içinde, araştırmacı, mesleki etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İç Mimarlık Bölümünden mezun olan kızı Asude Çiftçi'ye diploma takdim ettiği törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, öğretim elemanları ve aileler katıldı.