SÜ öğrencileri, Selçuklu'daki okulları yeniden tasarlıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'' çerçevesinde hazırlanan “Selçuklu' da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor” adlı iç mimari projelerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Müze Binasında gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen ‘Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor' projesi ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, okulların daha nezih, konforlu ve kullanışlı fiziki ortamlara kavuşturulması ve bu sayede eğitim paydaşlarının çalışma veriminin artırılması hedeflendi” dedi.

“Tasarımlar, okullarımızın değerine değer katacak”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Şehrimizi imar ederken nesillerimizi ihya etmezsek bir gün o imar ettiğimiz şehirler maalesef bir şekilde yok olup gider. Eğitim noktasında öğrencilerimizin fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, eğitim ortamlarında farklı alternatiflere sahip olabilmeleri konusunda çok önemli işleri birlikte yürütüyoruz. Öğrencilerimizin hazırladığı tasarımlar hayat bulduğu zaman okullarımızın değerine değer katacak. Projede emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy olmak üzere tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Uğur Tecir ise, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak bu projede okullarımızın tercih edilmesi, bizi ayrıca mutlu etti. İmam hatip okullarımız; asırlık geçmişi, eğitim tecrübesi ile çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, milli kültüre duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Eğitim kalitesinin artırılması amaçlandı”

Nisan ayında Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan “İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” ile okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim kurumlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesinin teşvik edilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da “Bugün, protokolümüzün önemli bir bölümünü oluşturan ve Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde eğitim gören öğrencilerimiz tarafından hazırlanan birbirinden değerli tasarımlar sergileniyor. Bu vesileyle sürecin bu aşamaya gelmesinde büyük emeği olan kıymetli öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Toplumdan uzak kurumlar, topluma yük olur”

Selçuk Üniversitesi olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra toplumun tüm kesimleri ile de alakalı proje ve çalışmalarda yer almayı ve imkanlar dahilinde katkıda bulunmayı önemsediklerini dile getiren Prof. Dr. Aksoy, “Bu protokol çerçevesinde yaptığımız çalışmalar da bunlardan sadece bir kaçı. Zira bizler, eğitimin tüm aşamalarının birbirinin tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki geleceğimizin teminatı yavrularımızın, ilkokuldan üniversiteye kadar alacağı tüm eğitimler için kurumlar arasında bir iş birliği ortamının tesis edilmesi ve sürecin özenle yürütülmesi, ülkemizin geleceği adına büyük bir önem arz ediyor. Selçuk Üniversitesi olarak topluma hizmet noktasında elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve göstermeye devam edeceğimizi samimiyetle ifade etmek isterim. Eğitim kurumları, topluma hizmet ettiği sürece varlığını muhafaza eder. Toplumdan uzak kurumlar, topluma yük olur. Nitelikli eğitim için büyük bir öneme sahip eğitim mekanlarının tasarımı adına oldukça faydalı olacağını düşündüğüm bu sürecin, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından “Selçuklu'da Eğitim Mekanları Yeniden Tasarlanıyor”

projesinin seçici kurul üyelerine teşekkür plaketi, tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Programda son olarak iç mimari proje sergisinin açılışı gerçekleştirildi.