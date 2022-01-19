SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde akademik kurul toplantısı

Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, Selçuk Üniversitesinin değerli bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, “Selçuk Üniversitesinin bir kimliği, misyonu var. Bu Üniversite Selçuklu'ya payitahtlık eden Konya'da, Selçuklu medreselerinin bugün ete kemiğe bürünen halidir. Birçok üniversite Selçuk Üniversitesinden ayrılarak Konya ve bölgesinde kuruldu. Sonrasında belirli fakültelere, seviyelere ulaştı. Bu üniversitelerimizin gayretleri, çalışmaları bizlere mutluluk veriyor. Hami olan üniversite, Selçuk Üniversitesidir. Asıl kök burada. Biz bu kökü yeşertip yeniden bir ulu çınara dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu da Erol Güngör Hocamızın söylemiyle ancak ‘ilimle ve bilimle' olur. Türk milletinin ve İslam davasının yeniden yükselişi ancak bu milletin ilime ve bilime verdiği değerle yeniden ortaya çıkacaktır” dedi.

“Dijital dönüşümle yükselen bir üniversite gayretindeyiz”

Prof. Dr. Aksoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün üniversitenin önemli birimlerinden birisi haline geldiğini söyledi. Dünyanın dijitalleşmeye değer verdiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Biz dijital dönüşümü sağlamak ve bu dönüşümün de belirli bir aşamaya gelmesi için gayret ediyoruz. Onun için de tek şifre üzerinden otomasyonlara giriş yapılabilmesini, otomasyonların modernize edilmesini ve beraberinde şubatta sisteme dahil edilerek Üniversite web sayfasının değişmesini hedefliyoruz. Üniversitemizde 27 farklı otomasyonun olduğunu düşünürseniz bu 27 farklı şifre demektir. Bunların alt otomasyonlarıyla birlikte 40-50'yi geçiyor. Tüm bunlar modern çağda kullanılmayan yöntem ve sistemlerdir. Biz bunların dönüşümünü yakalarsak Selçuk Üniversitesi köklü mazisiyle geleceğe çok güçlü şekilde hızla yükselen bir üniversite halini alır; çok güçlü bir halde ilerler. Bunların katkısı akademisyenlerimizin taşın altına elini koymasıyla olabilecektir” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir de Orpheus etiketi hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini anlatarak öğrenci sayıları ve enstitü bünyesinde son bir yılda yapılan düzenlemeler başta olmak üzere farklı konularda sunum yaptı.