SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden örnek proje

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için hazırlanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi gören çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, “Öğrencilerimizin hazırladığı proje, farklı hastanelerde de devam edecek. Çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek, gelişim sürecine de katkı sağlıyor. Onları amigurimi oyuncaklarla sevindirmeyi amaçladık” dedi.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör. Ayşen Kaya da “Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde öğrencilerimizle farklı projeler yürütüyoruz. Tedavi gören çocukların moralini yükseltmek için çeşitli hediyeler hazırladık. Çocukların olduğu her yerde bizler de varız. Onların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara aile şefkatiyle yaklaşıyoruz”

15 yıldır çocuk hastalarla ilgilendiğini belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özcan Sıkı ise “Servisimizde çok ciddi ameliyatlar oluyor. Hastalığın yanında çocukların psikolojisiyle de yakından ilgileniyoruz. Çocuklara aile şefkatiyle yaklaşıyoruz. Oyuncaklarla çocukları mutlu eden Sağlık Bilimleri Fakültesindeki akademisyenlerimize ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.