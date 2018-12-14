Su tasarrufuna atık su arıtma katkısı

Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen ‘Atık su Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticiler Çalıştayında' su tasarrufunun önemine işaret edildi, kullanılmış suyun tekrar kullanılabileceği, böylelikle mevcut su kaynaklarının yok olmasının önüne geçilebileceği vurgulandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Konya Teknik Üniversitesi'nin katkı sunduğu Atık su Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticiler Çalıştayı Halil Cin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Kuraklığa karşı atık suyu tekrar kullanmalıyız”

Programda açılış konuşmasını yapan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, su kaynaklarının sınırlı varlığı dolayısıyla atık su arıtımının önemine işaret etti. Rektör Özçelik, “Atık suların yeniden kullanımında mikrokirleticilerin tayin edilmesi, deşarj standartlarının ve arıtma sistemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Zira su içerisindeki mikrokirleticilerin varlığı ve dirençli yapıları, bu suların yeniden kullanımını sınırlandırmaktadır. Kuraklığın yaygınlaşması ve su kaynaklarının giderek yok olması bunu elzem kılmaktadır” dedi.

“Bu çalışmaları daha da ileri taşıyacağız”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu ise, çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Yaşanan kuraklık, iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı atık suların arıtılması, geri kazanımı ve yeniden kullanımı oldukça önem kazanmıştır. Ancak, atık su içerisindeki mikrokirleticilerin varlığı ve dirençli yapıları arıtılmış atık suların yeniden kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu sebeple atık suların yeniden kullanımında mikrokirleticilerin tespiti ve arıtım proseslerinin araştırılması gerekmektedir. Son yıllarda su çerçeve direktifi kapsamında hızla yapılan çalışmalara paralel olarak arıtılmış kentsel atık suların yeniden kullanılabilmesi amacıyla mikrokirleticilerin varlığının tespiti ve kontrolüne yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu yeni bir çalışma alanı bizim için. Yeni bir üniversite olan Konya Teknik Üniversitesi'yle birlikte inşallah bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle mikrokirleticiler konusunda Türkiye'nin en kapsamlı çalışmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Bilgehan Nas ve ekibindeki değerli akademisyenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Atık su arıtma tesislerinin performansı ölçülecek”

Proje yürütücü ve çalıştay koordinatörü olarak söz alan Prof. Dr. Bilgehan Nas da, atık sulardaki mikrokirleticilerin tespit edilmesi için standart yöntemlerin uygulanması ya da ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi, bu kirleticilerin farklı arıtma proseslerindeki akıbetlerinin araştırılmasını amaçladıklarını belirtti. Nas, Konya Kentsel Atık su Arıtma Tesisi'nin ünitelerinin ve mor şebekenin bu kirleticilerinin giderimi açısından performansının değerlendirilmesi, elde edilen verilere bağlı olarak da teknolojik çözümler üretilmesinin planlandığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlar başladı. İlk oturumda Dr. Yakup Karaaslan, Prof. Dr. Bilgehan Nas, Doç. Dr. Hüsamettin Vatansev, ikinci oturumda Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Prof. Dr. Gülsüm Yılmaz, Dr. Serdar Koyuncu, Mehmet Emin Argun, Esra Yel, Meryem Kara, Saliha Dinç, Havva Ateş, Taylan Dolu, Hümeyra Kaplan, Batuhan Nas, Yasemin Kaya, Beril Özçelep, İlda Vergili, üçüncü oturumda ise Doç. Dr. Oktay Özkan, Dr. İbrahim Uyanık ve Mehmet Akkuş katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştaya Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Su yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan katılırken, koordinatörlüğü Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas yaptı.