İhlas Haber Ajansı

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Su taşkınında kontrolden çıkan minibüs devrildi: 6 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan taşkında kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan taşkında kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Olay, Kulu Makas Kavşağı yakınları Karakeçili yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli yağan yağmur nedeniyle su taşkınları oluştu. Bu arada yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan Y.A.A. (50) idaresindeki plakası alınmayan minibüs su taşkını nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ve tarım işçileri A.E. (20), S.E. (16), R.E. (21), M.E. (23) ve S.E. (19) yaralandı. Kendi imkanlarıyla devrilen minibüsten çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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