SÜ, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesini aldı

Dr. Muhsin Kar, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesini düzenlenen törenle Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a takdim etti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen belge takdim töreninde, belgenin hak edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek süreçte yaşanan fedakarlıkları, heyecanı ve gayreti bugün yeniden hatırladığını ifade etti. Selçuk Üniversitesi ailesine bu belgeyi kazandırdıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Prof. Dr. Aksoy, “YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesinin onurunu, heyecanını yaşıyoruz. Selçuk Üniversitesi ailesi olarak görevi devraldığımız andan itibaren Üniversitemizin çok daha iyi yerlerde olması için gayret ediyoruz. Üniversiteyi gerçekten Yükseköğretim kapasitesi düzeyinde yöneten, aynı zamanda da iş birliğiyle, istişareyle projelere destekler vererek hak ettiği noktalara taşıma vizyonunda çabalıyoruz. Bu elbette ki kolay bir şey değil. Zaman zaman Üniversitemizin ortaya koyduğu gayretler çeşitli gerekçelerden dolayı hızlı gerçekleşiyor. Hedefimiz güçlü, Anadolu'nun merkezinde medeni idealler üzerinde bulunan, Türk evladının eğitim kalitesini yükselten aynı zamanda milli- manevi değerler üzerinde çabalayan bir Yükseköğretim Kurumu ortaya çıkarmak. Anadolu'nun bilim merkezi olan, ilim ve bilimde parlayan bir yıldız olan üniversite sunmak. Üniversitemizde rektörlük yapan Prof. Dr. Erol Güngör Hocanın bahsettiği gibi‘Bu millet ilime ve bilime önem verdiği sürece yükselecektir.' Biz de o bayrağı Üniversitemiz çatısı altında devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda Üniversitemizi büyük titizlikle inceleyen ve değerlendiren Yükseköğretim Kalite Kurulu Takımı'na ve Prof. Dr. Muhsin Kar Hocamın şahsında Yükseköğretim Kalite Kurulu heyetine çok teşekkür ediyorum. Belgenin, Üniversitemizin gelecekte alacağı belgelerin ve daha büyük ödüllerin başlangıcı olmasını umut ediyorum” diye konuştu.

“Tüm üniversitelerimizi değerlendirmek istiyoruz”

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar da YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programını 2020 yılında 11 üniversiteyle başlattıklarını, 2021 yılında ise 12 üniversiteyle devam ettiklerini bildirdi. Program çerçevesinde 2022 yılında ise bu sayıyı 30 üniversiteye çıkardıklarını aktaran Prof. Dr. Kar, “Kurumsal Akreditasyon Programımız şu anda en önemli programımız. Değerlendirme takımlarımızın aracılığıyla üniversitelere yönelik dış değerlendirmede bulunuyoruz. Onların yaptığı saha ziyareti sonrasında üniversitemizin kendi öz değerlendirme raporu ve sahadaki uygulamalarına bakarak bir kurumsal akreditasyon raporu yayınlıyorlar. Rapora göre biz de kurum içerisinde tutarlılık analizleri yaparak kuruma akredite etmeyle ilgili bir karar veriyoruz. Bu çerçevesinde 2027 yılına kadar Türkiye'deki tüm Yükseköğretim kurumlarını program dahilinde değerlendirmek istiyoruz. Kurumların kendilerinin güçlü, işleyen ve sürekli iyileşme anlayışına dayalı bir kalite güvence sistemine sahip olması gerekiyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz: Kalitenin sahibi Yükseköğretim Kurumunun kendisidir. Bizim yaptığımız o sistemden varlığının dışardan teyit edilmesi şeklindedir. Bu anlayışta faaliyetlerimizi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“SÜ, kalite güvencesi çalışmalarında öncü bir üniversite”

Prof. Dr. Kar, akreditasyonun tüm dünyada ve Türkiye'de güvencenin varlığını ifade eden bir uygulama olarak yaygınlaştığını anlattı. Bu açıdan öğrencilerin nitelikli eğitim alması, iyi bir öğrenme tecrübesi yaşaması ve sosyal bir çevre içerisinde deneyimlemede bulunmasının oldukça önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kar, “Mezunlarımızın 21. yüzyıl becerileriyle dirençli hale getirilmesi, gelecekteki belirsizlikleri daha kolay göğüsleyebilmesi, öğrencilerimizin teknolojiyle uyumlu ve bilişim devrinin gereklerine göre mezun edilmesi, değerler asistanı kalite güvencesinin olmazsa olmazıdır. Selçuk Üniversitesi, kalite güvencesi çalışmalarında öncü üniversitelerden biridir. İlk defa YÖKAK 2015'te komisyonun kurulduğu dönemde ilk başlatılan çağrıya gönüllü olarak Kurumsal Dış Değerlendirme Kurulu'na 2016 yılında dahil oldu. 2019 yılında izleme programına dahil edildi. Son olarak çağrı usulü ve gönüllülük esasıyla başvurulan Kurumsal Akreditasyon Programı'na da 2021 yılında dahil oldu. Kalite güvencesi anlamındaki bu faaliyetleri, gayretleri en son Kurumsal Akreditasyon Programından da başarıyla çıkarak kalite güvencesini taçlandırdı. Bu başarının ortaya çıkmasında başta Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy olmak üzere tüm akademik, idari personel ve öğrencilerini tebrik ediyorum” dedi.

“Gelişmeye açık yönlerimizin farkındayız”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kalite Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ise SÜ'nün Aralık 2021 döneminde başlatılan ve Şubat 2022 döneminde tamamlanan Kurumsal Akreditasyon Programı sonucunda YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni almaya hak kazandığını söyledi. Bu başarının elde edilmesinde başta Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Üniversite Kalite Kurulu, tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Polat, “Süreçte bizleri yalnız bırakmayan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektör temsilcilerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün Kurumsal Akreditasyon Programını başarıyla tamamlayarak akredite olma hakkını kazandık. Güçlü yönlerimizi biliyoruz. Onları koruyup daha da geliştireceğiz. Gelişmeye açık yönlerimiz var, farkındayız. Süreç içinde onlara yönelik iyileştirmelerimizi gerçekleştirecek ve bu yönlerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu vesileyle Üniversitemizde kalite güvencesi sisteminin güçlenmesi için bize rehberlik eden, destek olan Yükseköğretim Kalite Kurulu'na ve değerli Başkanımız Prof. Dr. Muhsin Kar'a çok teşekkür ediyoruz. Kurumsal Akreditasyon Belgemizin Üniversitemize ve yükseköğretim sistemimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çufalı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, YÖKAK'tan Uzman Mustafa Çolak ile öğretim elemanları katıldı.

Selçuk Üniversitesine YÖKAK tarafından yürütülen 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde verilen belge, 2 yıl süreyle geçerli olacak.

Kurumsal Akreditasyon Programı, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemi olarak belirtiliyor.