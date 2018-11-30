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Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, birçok ev ve iş yerinden motosiklet, vana, batarya ve kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen F.T. (18), son hırsızlık olayında suçüstü yakalandı. Bir evden motosiklet çalarken Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan F.T. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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