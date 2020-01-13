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Suda ayakları donan kazları itfaiye kurtardı

Konya’da, tarihi Meram Köprüsü’nün altından geçen derede ayakları donan kazlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Konya'da, tarihi Meram Köprüsü'nün altından geçen derede ayakları donan kazlar itfaiye tarafından kurtarıldı.


Merkez Meram ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşünce tarihi Meram Köprüsü'nün altındaki derede suyun yüzeyi dondu. Sabah saatlerinde deredeki kazların ayaklarının donduğu ve hareket edemedikleri görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye eri bindiği sepetle derenin üzerine uzatılarak buzları kırdı. Kazlar buzlar kırılarak dondukları yerden çıkarıldı. Kazları kurtarma anları ise cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

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