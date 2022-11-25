SÜ'de 3. Uluslararası Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi

Uluslararası Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi. Diş hekimliği ile ilgili güncel konuların ele alınacağı kongre, 27 Kasım'da sona erecek.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Selçuk Üniversitesi 3. Uluslararası Yenilikçi Diş Hekimliği Kongresinin açılış konuşmasını, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kalaycı yaptı. Kongrenin, öğrenci ve asistanlar için de ciddi bir tecrübe olacağını belirten Kalaycı, “Finlandiya, İtalya, Hollanda, Irak, İran, Bahreyn'den konuşmacılar var. 3 gün boyunca dolu dolu bir kongre olacak. Kongreye katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.

“Kongre, bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacak”

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftçide, “Ülkemiz ve dünya çok ciddi bir dönemden geçiyor. Pandemi dönemi, özellikle kongre ve eğitimler açısından çok büyük sıkıntılar çıkardı. Karşılıklı etkileşim içerisinde bir eğitimin, kongrenin olması bizi çok mutlu etti. Multidisipliner çalışmanın verdiği değer ve başarı çok farklıdır. Multidisipliner çalışma içerisinde ekip çalışmasının rolü çok büyük. Üniversitemiz adına ekip çalışmasını ön planda tutabilmek, bu başarıları organize edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz içerisinde bulunan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu gibi sağlıkla ilgili birçok branşları bir araya getirmek için uğraşıyoruz. Multidisipliner çalışmayı oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu kongrelerin, dünya literatürüne de bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacağını umuyorum” diye konuştu.

Kerkük Al-Kitab Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayad Ghany Ismaeel Barznchyise, “Al-Kitab Üniversitesi, Selçuk Üniversitesine göre yeni bir üniversite. Şu an üniversitemiz 9 fakülteden oluşuyor. Bunlardan 4'ü sağlık alanlarıyla ilgili. Uluslararası anlaşmalarımız var. SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile iş birliği anlaşması imzaladık ve bunun için çok mutluyuz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Kongrenin ilk gününde Biyoloji Estetiği Karşılar mı?, Yurt Dışında Akademik Kariyer İnşa Etmek; Gerçekler ve Zorluklar, Endodontide Vazgeçilmezler: Eğeler ve Ultrasonikler, Lateral Eksikliğinde Invisalign ile Boşluk Açma veya Kapama, Travmatik Diş Yaralanmalarının Değerlendirilmesi ve Yönetimi için Rehberler, Güncelleme başlıklı sunumlar yapıldı.