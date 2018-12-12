SÜ'de ‘Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri' gerçekleştirildi

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçevesinde, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, “Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri-IX” başlıklı ve “Mecalis-i Seb'a/Hz. Mevlana ve Eğitim” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan ve Hazreti Mevlana'nın önemli bir değer olduğunu söyleyen Selçuk Üniversitesi Rektörü ve Söyleşi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Biz yaklaşık bir ay önce Tacikistan'a gittik ve konumuz, gündemimiz Hazreti Mevlana'ydı. Mevlana bağlamında ve zemininde o bölgede dini, kültürel ve tarihi bağlarımız olan insanlarla ortak bir çalıştay düzenledik. Orada yeni fark ettiğimiz şeyler oldu. Örneğin; Tacikler, şu iddiadalar; Hazreti Mevlana'nın Tacikistan'ın Wash Bölgesi'nde doğduğunu ve çok küçük yaşta babasının görevi vesilesiyle bugün Afganistan sınırları içerisinde olan Belh şehrine göç ettiklerini ifade ediyorlar. 8 yaşına kadar orada, 8 yaşından sonra da yaklaşık 8 yıl süren bir seyahat sonrasında önce Karaman'a ardından Konya'ya gelip yerleşiyor. Bu süreç aslında Hazreti Mevlana'nın eğitim sürecinin devam ettiği bir süreç. Seyahat süreci, onun 3 kelimeyle özetlediği, ‘Hamdım-Piştim-Yandım' ifadesinin de bir kısmının karşılandığı bir süreçtir” dedi.

“Eğitimin manevi, insani, ahlaki, sosyal ve toplumsal boyutu ihmal edilmemeli”

Bugünün dünyasında eğitimin çok geliştiğini söyleyen Rektör Şahin, “Eğitimi biz tek boyutlu dünyevi eğitim olarak düşünüyoruz. İnsanları sadece et ve kemikten oluşan bir cisim olarak görüyoruz, eğitimde de tek kriterimiz başarılı olmak, başarının ölçüsü de not olmaktadır. Oysa eğitimin manevi, insani, ahlaki, sosyal ve toplumsal boyutunu biz, ihmal edemeyiz. İhmal ettiğimiz zaman çok eğitimli ve donanımlı ama toplum için çok tehlikeli insanlar yetiştirebiliriz. Bizim buna müsaade etmememiz lazım. Dolayısıyla 3 boyutlu eğitim geliştirmemiz gerekiyor. Geçmişine bağlı, gününü yaşayan ve gelecekte de ahirette de hesap vereceğine inanan insanlar yetiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz ise, Türkiye çevresinde ve Dünya'da oluşturulan barış döneminin her defasında belli sınavlardan geçtiğini söyledi. Dr. Murat Yılmaz, “Bütün bunlar karşısında Türkiye'nin ve bölgenin etnik mezhebi bölgeci ve ayrışmaların ötesine geçecek müşterek bir kimlik ve eğitim politikasıyla iş birliği, dayanışma ve barış içerisinde problemlerine yoğunlaşması gerekiyor. Bunun yolu da her ülkenin kendi içerisinde bulunacağı kendi tarihine uygun ama son tahlilde demokratik çözüm yolları olacaktır. Çünkü demokratik çözüm yollarında toplumlar kendi kimlikleriyle ister istemez, yüzleşecekler ve kendi kimliklerinin etrafında yaşayan farklı toplumsal kesimleri dikkate alarak bir demokratik çözüm üreteceklerdir” diye konuştu.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Fejzic da, dünyanın yeni bir yapılanmaya gittiğini belirterek, Hazreti Mevlana'nın aşk, sevgi, sözlerinin bugünkü dünya için en çok ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise, “En önemli şey inşa edici olmak ve yıkmamaktır. En zor zamanlarda bile iyi şeyler yapmaya devam etmek. Hazreti Mevlana'nın galiba bize en büyük mirası budur” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel ise, söyleşinin bu yıl ki başlığının “Mecalis-i Seb'a: Hz. Mevlana ve Eğitim” olduğunu söyleyerek, Hazreti Mevlana'nın yüzyılları aydınlatan ve aydınlatmaya devam eden eserlerinden birinin de Mecalis-i Seb'a olduğunu belirtti.

Program sonrasında plaket ve katılım sertifikası takdim edildi. Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Fejzic, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.