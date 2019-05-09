SÜ'de “İki Komutan Bir Vatan” belgeselinin gösterimi yapıldı

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (SELÇUKSEM)'nin katkılarıyla “İki Komutan Bir Vatan” adlı belgesel filminin gösterimi yapıldı.

SELÇUKSEM'in katkılarıyla hazırlanan “İki Komutan Bir Vatan” adlı belgesel filminin gösterimi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapıldı.

Programda belgeselin çıkış noktasını anlatan Prof. Dr. Birol Gülnar, “Birkaç ay evvel uluslararası akreditasyon almak için Uluslararası Pearson Kuruluşuna başvurmuştuk. Tabii yurt dışından denetmenler geldiler. Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret eden arkadaşlarımız, bilirler odamızda Çanakkale 57. Alay sancağı, yani gerçekten savaşın tüm dehşetini ve maneviyatı yüksek bir şekilde yansıtan bir görselimiz var. İngiltere'den gelen denetmenimiz bana, ‘bu resim burada niye var?' diye birkaç defa sordu. Dedim ki, siz tekrar bu ülkeye şu karşımdaki koltukta oturasınız diye var, bu şekilde gelmeyin diye var. ‘Ne demek?' dedi 57. Alayı anlattım dedim ki, bu ülke çok iyi hekimler, mühendisler, yetiştirir eyvallah. Ülke yıkıldı, harap oldu, küllerinden tekrar doğdu, bir daha doğarız. Ama bir şeyimiz çok önemli, tıpkı mekânı cennet olsun Aliya İzzet Begoviç'in, ‘Unutulan katliam tekrarlanır' sözünde olduğu gibi dedim. Biz, Çanakkale'yi unutmamalıyız, gelecek nesillere de unutturmamalıyız. Daha çok çalışmalıyız ki bu manzaralarla tekrar karşılaşmayalım. Bu eserde bu motivasyonun bir yansıması olarak ortaya çıktı” dedi.

Öğrencilere hitap eden Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, “Vatanımızı korumak zorundayız, vatan yoksa hiçbir şey yok. Vatanınız yoksa ezanınız, dininiz, bayrağınız, canınız, cananınız, evlatlarınız, namusunuz garanti altında değildir, hepsini paçavra gibi ezer geçerler. Dolayısıyla biz sizden bu şuurla buralardan mezun olmanızı istiyoruz ve sizi birbirinize çevirtmek isteyen sistemi sorgulayın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Belgeselin Senarist ve Yönetmeni Hacı Mehmet Duranoğlu ise, “Maalesef içeriden ve dışarıdan birileri yıllarca bu ülkenin enerjisini, farklılığını bir çatışma konusu haline getirdiler. Bu ülkede çocukları, gençleri, okumuşları, işçileri türban davasına kapıldı, başka davalara kapıldı. Konuşurken konuşmaz hale geldi. Bunu yaparken kendileri ürettikleri arabayı, bilgisayarı ve telefonu bize sattılar. Bu projenin yapılma nedeni şudur; hepimiz farklı olabiliriz. Ben saz çalarım, bir başkası gitar ya da ney çalar. Hepsi, bu toprakların duygularını yansıtan şeylerdir. Biz, saz varsa gitar eksikse eksik kalırız, gitar yoksa sazında kıymeti olmaz. Ney yoksa zaten çoğumuzun kıymeti olmaz. Bütün bunların bir zenginlik kaynağı olması gerektiğini düşünüyoruz ve bu projeyi yapma nedenimizde budur. 2018 yılında bu proje tasarlandığında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018/1 Nolu kararıyla resmi destek verdi. Projeye destek veren; Genelkurmay Başkanlığı, Anıtkabir Komutanlığı, Askeri Müze Harbiye Komutanlığı, Adese ve TSK Ordu Komutanlığı malzeme desteği verdi. SELÇUKSEM projenin en başından sonuna kadar akıl, fikir vererek destek oldu. Yolumuzu şaşırdıysak yol gösterdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Belgesel Senarist ve Yönetmeni Hacı Mehmet Duranoğlu'na ve Yardımcı Yönetmen Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Sevimli'ye protokol tarafından hediye takdim edildi.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, SELÇUKSEM Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Mete Kazaz, Dr. Öğr. Üyesi Murat Aytaş, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.