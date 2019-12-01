SÜ'de “Kültürel Varlıkların Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu Paneli” başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde; Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAİ) işbirliğiyle“Kültürel Varlıkların Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu Paneli” düzenlendi.

SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Şükrü Gilisralıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, “Fakültemiz ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi, Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Başkent Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ‘Kültürel Varlıkların Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu' isimli panelin burada yapılıyor olması bize onur verdi. Bu panel çok kısa bir sürede tamamlandı. Tamamlama aşamasında proje koordinatörü Siret Uyanık'ın ve Düzenleme Kurulunun da ciddi gayretleri oldu. Hepsine teşekkür ederim. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e desteklerini bizden esirgemediği ve arkamızda durduğu için hassaten teşekkür ederim. Selçuklu payitahtı Konya, geçmişten günümüze birçok kültüre beşiklik etmiş olan bir şehirdir. Mevlana'nın, Şems'in hoşgörüsünün yaşadığı, Cihan İmparatorluğuna yükselmiş Osmanlı'nın, şehzadelerinin vizyon sahibi olarak yetiştiği yerdir. Dolayısıyla böyle bir panelin Konya'da ve üniversitemizde yapılıyor olması oldukça anlamlıdır. Bu nedenle panelin yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Malum kültürlerin oluşma süreci çok uzun yıllara dayanır. Bu nedenle milletlerin kültürel zenginlikleri ne kadar çok olursa, kökleri de o kadar geçmişe uzanıyor, bağlanıyor demektir.Ancak kültürel zenginlikler de ne kadar çok koruyabiliyorsak oldukları toplumları o kadar çok ileriye taşırlar. Burada biz akademisyenlere büyük iş düşüyor. Farkındalık oluşturmak adına kültürel etkinlikleri arttırmak ve bu tip etkinliklere vesile olmak gerekir. Panelimizdeki gayret ve çabamız da bu yöndeydi. İnşallah yerine gelir. Değerli öğrencilerim, paneli sıkı takip etmenizi ve can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Panelimizde 6 konu 2 oturumla gerçekleşecek” dedi.

“Kültürel Varlıkların Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu Paneli” iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda “Kültürel Mirasın Geleceğe Taşınmasında Kent Yönetiminin Vizyonu” sunumunu Prof. Dr. Kemal Öktem ve Doç. Dr. Uğur Sadioğlu,“Kentsel Tasarımda Sanat, Teknoloji ve Uygarlık” sunumunu Prof. Dr. Adnan Tepecik, “Türkiye'de Arkeolojinin Gelişimi ve Kentlerin Geleceği için Önemi” sunumunu Dr. Yunus Kobal gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise “Kültür Varlıklarının Korunması ve Sürdürülmesinde Bütüncül Yaklaşımların Önemi, Somut ve Somut Olmayan Kültür Varlıkları” sunumunu Doç. Dr. Özlem Karakul Türk, “Kültürel Mirasın Geleceğe Taşınması Bağlamında Çağdaş Türk Resminde Geleneğin İzlerine Dair Örnekler” sunumunu Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, “Anadolu Uygarlıklarından İzler Projesi” sunumunu Siret Uyanık gerçekleştirdi.

Oturumların sonunda panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verildi. SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Şükrü Gilisralıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zühal Türktaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Proje Koordinatörü Siret Uyanık, panelistler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.