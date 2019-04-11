SÜ'de Meliha Ercan Hasta Konukevi açıldı

kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisine hayırsever iş adamı Nurullah Ercan tarafından yaptırılan Meliha Ercan Hasta Konukevinin açılışı gerçekleştirildi.

Meliha Ercan Konukevi açılış törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, Milletvekilleri, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve protokol mensupları katıldı. Hayırsever iş adamı Nurullah Ercan aile olarak annesinin anısını yaşatmak adına yaptıklarını belirterek, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören dar gelirli konaklama sıkıntısı yaşayan hasta ve yakınlarının derdine çare olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Şahin de, “Bu tesis 2017 yılının sonuna doğru gündeme geldi. Sağ olsunlar Nurullah Ercan bey annesi ve babası adına Akören ilçemizde hamiliğini yapmakta yetmedi arazi verdi, yetmedi bir öğrenci yurdu verdi. O da yetmedi 98 yataklı bu tesisimizi yaptı. Böyle bir tesis gerçekten ihtiyaç olan bir tesisti. Bu vesileyle Ercan ailesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Vali Cüneyit Orhan Toprak da, Ercan ailesine teşekkür etti. Konukevi, 4 bin 109 metrekare alanda, 48 oda ve 98 yatak kapasitesine sahip olarak hizmet veriyor.