SÜ'de “Türk Cistus Laden ve Sağlık Turizmi”paneli yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ)'nde Turizm Fakültesi tarafından “Türk Cistus/Laden ve Sağlık Turizmi” paneli düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, Doğal Tıp Uzmanı Şaduman Karaca, Türk Cistus ve Sabun Araştırıcısı Cumali Bora, Sofra Restoran sahibi Şef Hüseyin Özer katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. Cistus çalışan uzmanlarımızla birlikte Laden'in Sağlık Turizmi ve Gastronomi açısından, kullanım alanlarıyla yöremiz ülke ekonomimiz açısından önemini ortaya koymaya çalışacağız. Biz bu topraklarımızda yetişen bitkimizi etken şekilde sağlık adına insanlığa sunalım istiyoruz. Mevlana hazretlerinin söylediği gibi bilmek başka, olmak başka, inşallah bugün biz olmanın başladığı yerdeyiz. Cistus ormanlık bölgelerde yetişen değerli bir bitki, orman bölge müdürlüğünden de yetkili arkadaşlar buradalar ve alanında çalışan değerli hocalarımız var. Bizim topraklarımızda laden olarak da biliniyor. Sağlık turizminin ülke açısından önemi nedir? Bugün dünyada yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir rakam özellikle tıbbı, medikal turizm de harcama söz konusu. Anadolu topraklarında zengin bereketli topraklarımız olarak bize bu nimetleri sunmuş durumda. Biz insanlık adına, sağlık adına sağlık turizmi adına bu bitkimizi etkin şekilde insanlığın hizmetine sunalım istiyoruz" dedi.

Panelde Prof. Dr. Münevver Sökmen, “Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Laden Türlerinin Ekonomiye Kazandırılması” konulu panelini, Doğal Tıp Uzamanı Şaduman Karaca ise “Cıstus/Laden ve sağlık Turizmi” konulu panelini gerçekleştirdi.

Şef Hüseyin Özer bu sempozyuma katıldığından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk Cistus ve Sabun Araştırıcısı Cumali Bora bu sempozyumun ülke açısından önemine değindi.

Plaket takdiminin ardından toplu fotoğrafla son bulan panele, SÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dekanlar, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.