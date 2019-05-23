SÜ'de “Uluslararası Nahçıvan'dan Konya'ya Bir Köprü Konferansı” yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Genç Alim ve Uzmanlar Kurulu ve Nahçıvan Gençlik Vakfı ve Sahib Ata Derneği tarafından ortaklaşa “Uluslararası Nahçıvan'dan Konya'ya Bir Köprü Konferansı: Nimetullah Nahçivani” adlı konferans düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Işıtan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; Dr. Nergis İsmayılova, Ali İhsan Türcan ve Doç. Dr. Elhan Memmedov konuşmacı olarak yer aldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Nimetullah Nahçivani, gönül ehli insanı tasavvuf ve ilim yolunda çok önemli çalışmalar yapmış, insanlarda bir tanesidir. Azerbaycan Büyükelçiliğimiz, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Genç Alim ve Uzmanlar Kurulu ve Nahçıvan Gençlik Vakfı ve Akşehir Belediyemizle birlikte bu değeri ‘Uluslararası Nahçıvan'dan Konya'ya Bir Köprü Konferansı: Nimetullah Nahçivani' adlı konferansımızla daha anlamlı hale getirmeye çalıştık. Hoca Ahmet Yesevi'nin yolunda gönül veren bir değerimizdir, tasavvuf yolunda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bir ulema olarak medresesinde tasavvuf yolunda, önemli değerler yetiştirmiştir. Turizm insanlık için bir umut köprüsüdür. İnsanların sömürüldüğü İslam'ın sancaktarlığını turizm ile birleştirmeyi bu faaliyetlerle göstereceğiz” şeklinde konuştu.

"Nimetullah Mahçivani Akşehir'de önemli hizmetler yapmıştır"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'de türbesi bulunan Nimet Baba olarak da bilinen Nimetullah Nahçivani, sürekli ziyaret edilen bir zattır. Nimet baba dini ilimlerde dahi olduğu gibi beşeri ilimlerde de dehadır. Tasavvuf, alanında çok önemli eğitimler alarak kendini yetiştirmiş birisidir. Akşehir'de önemli hizmetler yapmıştır. Türbenin Akşehir'de bulunmasından huzur buluyoruz. Panelin faydalı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, “Türkiye ve Azerbaycan arasında kültürel olarak birçok değerimiz var. Nimetullah Nahçivani da bu değerlerden bir tanesidir. 1500'lü yıllarda hem Osmanlı'nın hem de Azerbaycan coğrafyasını ifade eden önemli bir İslam âlimi ve mutasavvıfıdır. Bu konferansı gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Azerbaycan Büyükelçi Eğitim Muşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, “Büyük İslam âlimlerinden bir olan baba Nimetullah Nahçivani tefsir kaynağını kullanmadan Kuran-ı Kerim'de olan bütün sure ve ayetleri tefsir edip adını İslam tarihine yazdırmıştır” diye konuştu.

"Nimetullah Nahçivani ilahi bir derya"

Panel Başkanı Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Işıtan, tefsirin bir bilgi birikimini gerektirdiğinden bahsederek Nimetullah Nahçivani'nde manevi miras bıraktığını dile getirdi.

Dr. Nergis İsmayılova ise, “Nimetullah Nahçivan ve Türkiye” konusunu anlatarak Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesiyle birçok önemli adımlar attığını belirtti.

Ali İhsan Türcan, “Nimetullah Nahçivan ve Tasavvuf” konusuna değinerek Nimetullah Nahçivani'nin tesfirini Türkçeye çevirdiğini ve Nimetullah Nahçivani'nin ilahi bir derya olduğunu söyledi.

Nimetullah Nahçivani'nin tefsir İslam alimlerinin en iyisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Elhan Memmedov, “Hidayetül- İhvan Eserinde İlim ve Alim” konusunu anlattı.

Programda konuşmacılara ve panelistlere hediye ile belge takdimi yapıldı.

Konferansa; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.