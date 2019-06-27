Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanala düşen inek iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Bekdemir Mahallesi Gembil yanı mevkisinden geçen suyla dolu kanalın yaklaşık 3 metre aşağısına düşerek yaralanan ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kalan ineği kurtarmak isteyen hayvan sahibi başarılı olamayınca yardım istedi. İhbarın yapılması üzerine adrese Beyşehir Belediyesi Zabıtası ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla ineğin boynuzuna bir ip bağlayarak insan gücüyle yukarıya doğru çekmeye çalıştı. Uzun çabalara rağmen hayvan hareket ettirilemeyerek bulunduğu yerden bir türlü çıkarılamadı. Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Belirtilen yere gelen Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesinin kepçesiyle boynuzuna bağlanan urgan yardımıyla havaya kaldırılarak yukarıya doğru çekilen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Hüseyin Baş ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirirken Beyşehir Belediyesi ve kurtarma operasyonuna katkı sunanlara teşekkür etti.