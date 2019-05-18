Sulamasız tarıma imkan veren ürün geliştirdiler

Konya'da bir firma, çiftçilerin daha rahat üretim yapabilmesi için sulamasız tarıma imkan veren bir ürün geliştirdi.

Konya'da ağaçlandırma çalışmaları yapan 3 sanayici, su sıkıntısından dolayı 5 yıllık bir çalışmanın ardından sulamasız tarıma imkan veren Ekobox isminde bir ürün geliştirdi. Yaklaşık 17 mühendisin üzerinde çalıştığı ve birçok kurumun desteğiyle geliştirilen proje de çiftçilerin su sıkıntısı yaşamadan ve dışarıya bağımlı olmadan üretim yapmaları amaçlanıyor. Geliştirilen ürünle birlikte sadece 16 litre su kullanılıyor. Sistem sayesinde bitkiler beslenmek için toprakta bulunan suyu kullanıyor. Ürünün haznesinde bulunan 16 litre suyla birlikte de toprağın sürekli nemli kalması sağlanıyor. Böylelikle toprağın ve arazinin türü fark etmeksizin üretim yapılabiliyor.

“Asıl amacımız memleketimize bir kalkınma modeli sunmak”

Bu dünyadan göçtüklerinde arkalarında bir şeyler bırakmak istediklerinin ve bunu da ağaçlandırma olarak tercih ettiklerini belirten ürünü geliştiren firmanın yönetim kurulu üyesi Fazıl Mermer, “Bu anlamda ağaçlandırma yapabilmek adına araziler satın aldık. Bu aldığımız arazileri ağaçlandırmak için gittiğimizde ciddi anlamda bir su problemi yaşadık, hem enerji problemi hem su problemi taşıma suyla bunu yaptıktan sonra yapmanın da bir anlamı kalmayacaktı. Bizde bu su problemini nasıl aşarız diye araştırma yaparken Avrupalı bir şirketle yolumuz kesişti. Bu Avrupalı şirketin icat ettiği mamulü alıp denemeler yaptık. Ürünün başarısı bizi bu ürünü geliştirmeye doğru itti. Bunun üzerine bir AR-GE süreci başlattık ve yaptığımız AR-GE sonucunda Ekobox ismini verdiğimiz ürünümüzü geliştirdik. Projenin amacı tabii ki evvela tabiat. Öncelikli amaç Türk tabiatını korumak, doğayı korumak, doğayı sevmek. Öncelikli amacı bu olsa da ikincil ve asıl amacı var. Asıl amacı da memleketimize bir kalkınma modeli sunmak. Yani memleketimizin kalkınmasına yardımcı olacak bir unsur üretmek. Çiftçilerimizin durumunun ne kadar sıkıntılı olduklarını görüyoruz. Memleketimizi ithalatla sağlanan ceviz gibi mamuller bizim canımızı acıtıyor. Bundan dolayı hem su kaynaklarımızı koruyacak hem erozyonu önleyecek hem toprak ıslahı yapacak hem taşlık arazileri, kurak ve yarı kurak arazileri milli ekonomimize katacak bir şeyler yapmak için yola çıktık. Gelmiş olduğumuz noktadan fevkalade memnunuz” dedi.

“Her türlü yağış şeklinden hasat yapıyor”

Geliştirilen ürünün nasıl çalıştığını uygulamalı olarak anlatan Mermer, “Altındaki fitil vasıtasıyla su iletimi sağlanıyor. Toprağın ihtiyacı varsa suyu çekiyor, toprağın ihtiyacı yoksa bu suyu çekmiyor. Su üretimi gece, gündüz sıcaklık farklılıklarından üretim söz konusu, günde yaklaşık bir çorba kaşığı. İlk döngüyü başlatabilmek adına, çevrimi başlatabilmek adına 16 litre su koyuyorsunuz içerisine onun dışında da her türlü yağış şeklinden hasat yapıyor. Arazi seçimine de ihtiyacınız yok. Yani ‘bu arazide şu olmaz' veya ‘taşlık arazi, burada herhangi bir ekim, dikim yapılmaz' gibi durumu da ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla ciddi bir fark oluşturuyoruz. Çünkü sistemimiz sulamasız tarımı öngörüyor” şeklinde konuştu.

“Biz bir sulama sistemi değiliz”

Bir ağacın meyve verebilmesi için gereken su miktarını bu sistemle sayesinde karşıladıklarını kaydeden Fazıl Mermer, “Nasıl, 16 litre suyla mı? Hayır, elbette ki değil. Biz bir sulama sistemi değiliz, biz bir şartlandırma sistemiyiz. Biz dikilen fidanları aşağıya doğru şartlandırıyoruz, ‘yerin altından beslenin' diye. Kendi kendini besleyen, kendi meyvelerini aşağıdan almış olduğu suyla üreten bir sistem ortaya koymuş oluyoruz. Bin 200 tane ceviz fidanı burada ürünümüzle çalışır durumda. Hiçbir zaman su vesaire ilave etmedik. Bin 200 ceviz için ihtiyaç duyduğunuz bakım 365 günde sadece yılda 10 gündür. O da budaması, ilaçlanması ve ürün verdiğinde ürünün toplanması için gereken zamandır. Onun dışında herhangi bir şeye ihtiyacınız yok” ifadelerini kullandı.

Bu ürünü 20 ayrı bölgede 30 türde denediklerini vurgulayan Mermer, denemelerin hiçbirinde başarısız olmadıklarını ve bu üründe yakaladıkları başarı oranının yüzde 98.7 olduğunu söyledi.