Suları sığlaşan Beyşehir Gölü kıyıları belgesel filmlerini aratmıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, suları sığlaşan göl kıyılarını mesken tutan balıkçıl kuşları balıkların yanı sıra kurbağalarla da beslenirken görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yaz döneminde yaşanan aşırı kuraklık, artan tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları nedeniyle göl kıyılarında sular onlarca metre çekildi. Bazı kıyılarda su çekilmeleri 200 metreyi aştı. Su derinliği azalıp sığlaşan kıyı kesimler ise göldeki balıklar ile böcek ve kurbağa gibi canlılarla beslenen türlere besin kaynağı oldu. Suları sığlaşan kesimlere akın eden su kuşlarının, kıyılardaki av mesaisi belgeselleri aratmadı. Balıklarla beslenen farklı türlerdeki balıkçıl kuşları da sürüler halinde sığ suları mesken tuttu. Balıkçıl kuşlar, kıyılarda park halinde olan balıkçı teknelerinin zaman zaman üzerinde bekleyip sudaki avlarını beklerken ilginç görüntüler sergiledi. Sığ sularda sazlıklar arasında kanat çırparak su derinliklerini takip edip balık görmeleri halinde sulara gagalarını daldırarak yakaladıkları balıklarla beslenen balıkçıl kuşlarına zaman zaman kurbağaların da av olması dikkat çekti.

İçerişehir Mahallesi kıyısında, tekne üzerinde avı için suları gözleyen bir balıkçıl kuşunun aniden kalkış yaparak sazlar arasında suya dalış yapıp yakaladığı kurbağayı tekrar beklediği teknenin yanına getirip konduğu halat üzerinde yediği anlar da kameralara yansıdı. Göl kıyılarındaki teknelerin üzerinde ve otlarla kaplı su yüzeyinde bekleyerek sığ sularda av için dakikalarca bekleyen balıkçıl kuşları, gün boyu küçük balıklarla besleniyor.

Öte yandan, sığ suları mesken tutan ve sulara dalış yaparak avladığı her irilikteki balıklarla beslenen bir başka tür olan karabatakların da Beyşehir Gölü kıyılarında popülasyonunda artış olması dikkat çekti.