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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Gökdeniz sağ kanattan rakibini çalımlayıp arka direğe ortaladı. Amiton'un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti. Ancak Amiton'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.


33. dakikada Ömer Ali'nin sağdan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.


34. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı içinde topla buluşan Gökdeniz, geriden gelen Hakan'a pasını çıkardı. Hakan'ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Jevtovic, Amir, Ömer Ali, Musa, Cikalleshi, Kravets


Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Bytyqi, Oğuz Kağan, Shengelia, Rahmanovic, Ali, Eduok, Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Jahovic


Yedekler: Ferhat, Bahadır, Sam, Orgill, Drole, Mevlüt Han, Serdar Gürler, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kart: Amir (Konyaspor)

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