Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Jevtovic'in kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı.
60. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan ortasına ön direkte Musa topa dokundu. Meşin yuvarlak direkten geri geldi.
64. dakikada Hakan sağ çaprazdan şutunu çekti. Yerde seken top kaleci Eray'da kaldı.
85. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökdeniz'in şutunda kaleci Eray uzak direğe doğru giden topu uzanıp kontrol etti.
90+1. dakikada Fredy kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Jevtovic, Amir (Oğuz Kağan dk. 86 ?), Ömer Ali (Shengelia dk. 86 ?), Musa (Rahmanovic dk. 73), Cikalleshi (Bütüçi dk. 46), Kravets
Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Ali, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz (Serdar Gürler dk. 90+2 ?), Fredy, Amilton (Sam dk. 88 ?), Jahovic (Orgill dk. 74)
Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı Kartlar: Amir (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)