İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Jevtovic'in kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı.


60. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan ortasına ön direkte Musa topa dokundu. Meşin yuvarlak direkten geri geldi.


64. dakikada Hakan sağ çaprazdan şutunu çekti. Yerde seken top kaleci Eray'da kaldı.


85. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökdeniz'in şutunda kaleci Eray uzak direğe doğru giden topu uzanıp kontrol etti.


90+1. dakikada Fredy kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Jevtovic, Amir (Oğuz Kağan dk. 86 ?), Ömer Ali (Shengelia dk. 86 ?), Musa (Rahmanovic dk. 73), Cikalleshi (Bütüçi dk. 46), Kravets


Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Ali, Eduok, Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz (Serdar Gürler dk. 90+2 ?), Fredy, Amilton (Sam dk. 88 ?), Jahovic (Orgill dk. 74)


Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı Kartlar: Amir (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.