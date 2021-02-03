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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Amir'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cikalleshi, sağ çaprazdan vurdu, kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.


65. dakikada Gençlerbirliği atağında Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.


72. dakikada Amir'in doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top yandan dışarıya gitti.


85. dakikada Konyaspor savunmasının tehlikeli bölgede kaptırmasıyla ceza sahasına giren Polomat sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Musa dk. 46) (Oğuz Kağan dk. 76), Amir, Sekidika (Shengelia dk. 76), Cikalleshi (Rahmanovic dk. 67), Milosevic (Bütüçi dk. 46), Kravets


Yedekler: Erten, İsmail, Miya, Barış, Diomande


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Furman, Candeias (Ayite dk. 90+1 ?), Murat (Rahmetullah dk. 68), Sefa, Stancu (Sio dk. 60)


Yedekler: Übeyd, Halil, Sdpiridonovic, Mustafa, Gökhan, Mugni, Hüseyin


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Sarı kartlar: Piris, Furman, Arda (Gençlerbirliği), Amir, Rahmanovic (Konyaspor)

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