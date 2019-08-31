İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını ev kırmızı-beyazlı ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Sangare'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.


14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan'ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.


16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


27. dakikada orta sahadan Milosevic'in pasında topla buluşan Bajic'in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic'in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.


36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco'nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin


Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Erdon Daci, Jevtovic, Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Faruku Miya, Alper, Ali Yaşar, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan, Ufuk, Aatif, Fernando, Serdar Özkan, Blanco


Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Fredy, Hakan, Gelson Dala


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Serdar Özkan (dk. 16 pen.)(Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.