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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Btyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte M'Poku kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.


27. dakikada Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya M'Poku arka direkte kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya çıktı.


31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda savunmadan seken top az farkla üstten kornere gitti.


45. dakikada Konyaspor savunmasının kaptırdığı topta ceza sahasında topla buluşan Tolga'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.


45+1. dakikada savunma arkasında derin bir pasla topla buluşan Ndayishimiye çaprazdan düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 0-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, M'Poku, Çekiçi, Cikalleshi, Bytyqi


Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Serdar, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Karademir, Michalak, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lucas Lima, Ndayishimiye, Tolga, Deniz, Zulj, Aleksic, Gulbrandsen


Yedekler: Muhammed Şengezer, Visca, Muhammet Demir, Berkay, Ahmed, Mahmut, Ponck, Emre, Ömer Ali, Atabey


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Ndayishimiye (dk. 45+1) (Başakşehir)

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