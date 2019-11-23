Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.
13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ancic, Diagne, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Adem Ljajic, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N'Koudou, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı