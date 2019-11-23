İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.


13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ancic, Diagne, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Adem Ljajic, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N'Koudou, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.