Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Diaby'nin savunma arkasına doğru verdiği pasa hareketlenen Burak'ın ceza sahasına girer girmez çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Caner'in verdiği pasla ceza sahası içinde topa sahip olan Burak'ın, savunma oyuncularını geçerek çektiği şut ağlarla buluştu. 0-1
84. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Miya'nın vurduğu şut az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Konyaspor: Serkan, Anicic, Diagne (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?), Skubic, Ferhat (Daci dk. 76), Jonsson, Jevtovic (Amir dk. 73), Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Gökhan, Rebocho, Atiba, Mohamed, Adem Ljajic (Oğuzhan dk. 85 ?), Diaby (N'Koudou dk. 59), Caner, Burak (Umut dk. 90 ?)
Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Burak (dk. 72) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ferhat, Jonsson, Daci (Konyaspor), Mohamed (Beşiktaş)