İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Diaby'nin savunma arkasına doğru verdiği pasa hareketlenen Burak'ın ceza sahasına girer girmez çektiği şut az farkla dışarı çıktı.


72. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Caner'in verdiği pasla ceza sahası içinde topa sahip olan Burak'ın, savunma oyuncularını geçerek çektiği şut ağlarla buluştu. 0-1


84. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Miya'nın vurduğu şut az farkla yandan dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay


Konyaspor: Serkan, Anicic, Diagne (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?), Skubic, Ferhat (Daci dk. 76), Jonsson, Jevtovic (Amir dk. 73), Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Gökhan, Rebocho, Atiba, Mohamed, Adem Ljajic (Oğuzhan dk. 85 ?), Diaby (N'Koudou dk. 59), Caner, Burak (Umut dk. 90 ?)


Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Burak (dk. 72) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Ferhat, Jonsson, Daci (Konyaspor), Mohamed (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.