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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Jonsson'un pasıyla Bajic savunmanın arkasına sarkarak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, fakat açıyı kapatan kaleci Tarık gole izin vermedi.


36. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Alper'in altıpasa gönderdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bıyık


Konyaspor: Ertuğrul, Anicic, Uğur, Alper, Skubic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Bajic,


Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado, Miya, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Fernandes, Orhan, Abdullah, Boldrin, Tunay (Oğuz Kaan dk. 45+2 ?), Vetrih, Samudio, Skoda


Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Garmash, Sasse, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı Kart: Jonsson (Konyaspor)

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