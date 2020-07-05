Süper Lig: Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Jonsson'un pasıyla Bajic savunmanın arkasına sarkarak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, fakat açıyı kapatan kaleci Tarık gole izin vermedi.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Alper'in altıpasa gönderdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bıyık
Konyaspor: Ertuğrul, Anicic, Uğur, Alper, Skubic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Bajic,
Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado, Miya, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Fernandes, Orhan, Abdullah, Boldrin, Tunay (Oğuz Kaan dk. 45+2 ?), Vetrih, Samudio, Skoda
Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Garmash, Sasse, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sarı Kart: Jonsson (Konyaspor)